أهداف مباراة - فالنسيا 3 × 4 أتلانتا | إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا

ودع فريق فالنسيا الإسباني بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الـ16، عقب خسارته في لقاء العودة مع ضيفه أتالانتا بثلاثة أهداف مقابل أربعة، في اللقاء الذي شهده ملعب "ميستايا" وسط مدرجات خاوية بسبب المدعو "كورونا".

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز أتالانتا بنتيجة 4-1 بملعب سان سيرو، وبذلك يتأهل الفريق الإيطالي بمجموع المبارتين بنتيجة 8-4، ويبلغ دور الـ8 للمرة الأولى في تاريخه.