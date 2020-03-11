سكرتير تحرير "الفجر": مصر تواجه أكبر حرب ممنهجة بالشائعات

علق الكاتب الصحفي مينا صلاح، سكرتير تحرير بوابة الفجر الإلكترونية، على الشائعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا إن مصر تواجه أكبر حرب ممنهجة ومدروسة بالشائعات، معلقًا: "سياسة أضرب نفسك بنفسك".



وأضاف "صلاح"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "روشتة مش طبية"، المذاع على فضائية "الصحة والجمال"، الثلاثاء، أن مصر ليس لديها ثقافة تقصي المعلومة للتأكد من مدى صحتها، لافتًا إلى أن أبرز الشائعات المنتشرة حاليًا هي شائعة تأجيل الدراسة.



وأشار الكاتب الصحفي، إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي تحولت إلى منصات لنشر السموم، لافتًا إلى أن "السوشيال ميديا" تديرها منظمات وجماعات تُحرف في البيانات الرسمية ما يخلق مشكلة، مؤكدًا أن الدولة أمينة في نقل ما يجري بشأن فيروس كورونا.

