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بعد إعداد خط ساخن لكورونا.. وزيرة الصحة: "بلاش سخافات"

الأربعاء 11/مارس/2020 - 08:29 ص
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أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
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قالت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة، إن جميع العيانات العشوائية التي قامت بها الوزارة للمراكب النيلية بالأقصر وأسوان كانت سلبية، لافتة إلى أن الوزارة قامت باتخاذ هذه العينات بعد ظهور بعض الحالات على أحد المراكب بالأقصر.

وتابعت "زايد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، أن مصر من الدول التي تتميز بالإصابات المنخفضة حتى الآن، مشددة على ضرورة تجنب إثارة الشائعات، والالتزام بإرشادات وزارة الصحة الخاصة بالوقاية بكورونا. 

وأشارت إلى أنه لا توجد حاجة لإغلاق المدارس بسبب فيروس كورونا، إذا كانت هناك ضرورة لإغلاق المدارس فلن نتأخر، لافتة إلى أن الوزارة خصصت رقم 105 للاتصال عند وجود أي اشتباه في حالات فيروس كورونا، معقبة: "بلاش اللجوء إلى السخافات في هذه الأزمة من خلال المكالمات العشوائية".

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وزيرة الصحة هالة زايد مصر كورونا الصحة الخط الساخن لكورونا

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