"الوزراء": فيروس كورونا لن يعطل خطة الانتقال للعاصمة الإدارية

قال المهندس هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إن الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة هو بداية لتطبيق عمل الحكومة الذكية.





وأشار "محمود"، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، إلى أن الوزارات الخدمية لن تنتقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة في الوقت الحالي.





وأكد مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، أن فيروس كورونا لن يعطل خطة الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، معلقًا: "مفيش أي تأثير".