Advertisements
Advertisements
Advertisements

"الوزراء": فيروس كورونا لن يعطل خطة الانتقال للعاصمة الإدارية

الأربعاء 11/مارس/2020 - 03:01 ص
Advertisements
المهندس هاني محمود
المهندس هاني محمود
أمنية فوزي
Advertisements
قال المهندس هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إن الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة هو بداية لتطبيق عمل الحكومة الذكية.

وأشار "محمود"، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، إلى أن الوزارات الخدمية لن تنتقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة في الوقت الحالي.

وأكد مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، أن فيروس كورونا لن يعطل خطة الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، معلقًا: "مفيش أي تأثير".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

توك شو العاصمة الإدارية الحكومة أخبار

أخبار تهمك

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. "الأرصاد" تُعلن خارطة المناطق التي ستضربها الأمطار والسيول الخميس المقبل

منذ حوالي 6 ساعات

رياح بسرعة 65 كيلو تضرب مصر في هذا التوقيت.. والأرصاد تحذر من 3 ظواهر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. "الصحة" تزف خبرا سارًا بشأن كورونا.. ومغادرة 48 أجنبيا للأقصر

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء: صفقة تبادلية مع سموحة.. حقيقة وفاة مدرب الفريق.. صدمة بشأن مباراة الاتحاد والزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تركيا تعلن أول إصابة بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

الإصابة تحرم الأهلي من نجميه أمام سموحة

منذ حوالي 12 ساعة

أجاي يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي

منذ يوم

بسبب كورونا.. الأهلي والزمالك في خطر

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. كورونا يهدد نجم منتخب مصر

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

منذ حوالي 20 ساعة

خاص.. مدير أعمال جوهرة يفجر مفاجأة حول خطوبتها لعمر كمال

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء: بيريز يفاوض صفقة مدوية.. صدمة تضرب الملكي قبل لقاء السيتي.. كواليس الانقلاب على زيدان

منذ حوالي 4 ساعات

قادمًا من نيويورك.. "الصحة السعودية" تعلن إصابة مواطن مصري بـ"كورونا"

منذ أقل من ساعتين

ميدو يستنكر قرار اتحاد الكرة تجاه مجابهة فيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء: قرار صادم لجماهير البرسا.. خسائر فادحة بعد قرار دوري الأبطال.. ميسي يحصد جائزة جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للبنية الأساسية للاتصالات والمعلومات بالعاصمة الإدارية

"الحكومة" تزف بشرى سارة للمواطنين.. هذه الهيئات لن تنتقل للعاصمة الإدارية الجديدة (فيديو)

الوزراء: نقل 53 ألف موظف للعاصمة الإدارية بالمرحلة الأولى

تعرف على طبيعة عمل الـ53 ألف موظف المقرر نقلهم للعاصمة الإدارية

ما هو تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي؟

الوزراء عن الانتقال للعاصمة الإدارية: "إحنا مش بنعزل"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:15 م

عاجل.. "الصحة" تزف خبرا سارًا بشأن كورونا.. ومغادرة 48 أجنبيا للأقصر

أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء: صفقة تبادلية مع سموحة.. حقيقة وفاة مدرب الفريق.. صدمة بشأن مباراة الاتحاد والزمالك

10:37 م

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

08:28 ص

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

07:17 ص

أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء: بيريز يفاوض صفقة مدوية.. صدمة تضرب الملكي قبل لقاء السيتي.. كواليس الانقلاب على زيدان

11:23 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status