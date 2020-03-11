داعية: "ظهور علامات القيامة مش معناه إنها هتقوم دلوقتي"

قال الدكتور مبروك عطية، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، إن الله قال في كتابه عن يوم القيامة، مؤكدا أنها أمر محسوم، مشيرا إلى أن ظهور علامات اقتراب الساعة ليس معناها قيامها في الوقت الحالي.





أبدى "عطية"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، دهشته ممن يسألون عن موعد قيام الساعة، قائلا: "أنتم بتدوروا على يوم القيامة ليه".





وأضاف أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، أن من مات قد قامت قيامته، لافتا إلى أن النبي عندما سئل عن الساعة، كان رده على السائل "ماذا أعددت لها"، منوها بأن ظهور الكورونا والأوبئة ليس معناه قيام الساعة، متابعا: "أقول للمهتمين بيوم القيامة اسألوا عما تعملون في دنياكم، ولا تسألوا عن الساعة".