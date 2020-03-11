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"الإبراشي": أردوغان يرتكب مذابح لتدمير الأوطان (فيديو)

الأربعاء 11/مارس/2020 - 07:19 ص
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وائل الإبراشي
وائل الإبراشي
كساب أحمد
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أذاع الإعلامي وائل الإبراشي، فيديو لاعتداء أعضاء حزب العادلة والتنمية الذي يترأسه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على مواطن سوري لمجرد أنه سوري فقط. 

وقال "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة مساءً"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الثلاثاء: "للأسف الشديد تم الاعتداء على الشخص لأنه مواطن سوري بصورة غير آدمية ودموية، مشهد وحشي جدًا". 

وتابع الإعلامي، أن هذا المشهد يعتبر بسيط عند مقارنته لما يرتكبه "أردوغان" من مذابح لتدمير الأوطان، وبذبح الأطفال والأكراد داخل تركيا وسوريا، لكن هذا المشهد يعبر عن عقلية "أردوغان" الوحشية.
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