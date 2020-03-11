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قائمة وادي دجلة لمواجهة طنطا

الأربعاء 11/مارس/2020 - 12:22 ص
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وادي دجلة
وادي دجلة
علي نبوي
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أعلن اليوناني نيقوديموس بابافاسيليو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، قائمة فريقه لمواجهة مضيفه طنطا مساء غد الأربعاء في إطار مباريات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

قائمة وادي دجلة ضمت كلا من :-

محمد عبد المنصف - رجب عمران - خالد رضا - عبد الله محمود - محمود مرعي - عبد الرحمن بودي - أحمد سعيد - مروان حمدي - محمد هلال - يعقوبو - محمد عبد العاطي - بسام وليد - عمرو صلاح - حسام عرفات - بوزساس فاسيليوس - عبد الكبير الوادي - إبراهيم عايش - رفيق كابو - رودني أنطوي - أحمد رمضان "بيكهام" - مصطفى الروبي - حسين ذكري.

ويحتل وادي دجلة المركز قبل الأخير على سلم ترتيب الدوري المصري برصيد 14 نقطة.

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