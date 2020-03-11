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المنتخب الأوليمبي يقترب من مواجهة البرازيل والأرجنتين في مصر استعدادًا للأولمبياد

الأربعاء 11/مارس/2020 - 12:19 ص
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المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي
محمد جمال
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اقترب منتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب من الاستقرار على ترتيبات المعسكر القادم فى مارس الجاري، إستعدادًا لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو العام الجاري.

وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عقد جلسة خاصة اليوم مع عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المسئولة عن إدارة اتحاد الكرة المصري.

وقال عمر ربيع ياسين عبر برنامجه "نمبر وان" على قناة "النهار"، إن الجلسة أسفرت عن اتفاق الثنائي على استضافة مصر للدورة الودية للمنتخبات الأولمبية والتي كان من المقرر إقامتها في الإمارات، وتم إلغاؤها بسبب مرض كورونا.

وأوضح: "مصر هتلعب ضد البرازيل والأرجنتين يومي 27 و30 من شهر مارس الجاري، على أن تلعب كرواتيا ضد البرازيل والأرجنتين"

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