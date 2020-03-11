اللجنة الطبية باتحاد الكرة: نتابع تطورات كورونا بشكل مستمر

قال الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم،ى بأن اتحاد الكرة يتابع التطورات الخاصة بفيروس كورونا بشكل مستمر، ويعمل على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية:"ننظر إلى الموقف بصورة موضوعية فنحن نتبع تعليمات منظمة الصحة العالمية، ونتابع تطور الحالة الخاصة بفيروس كورونا".

وتابع :"القرار الذي تم اتخاذه اليوم بخصوص منع الجماهير من دخول المباريات جاء من أجل تقليل العدوى بجانب اتخاذ الاحتياطات اللازمة تجاه فيروس كورونا".

وواصل :"أمامنا مباراة توجو نتابع مع السفير تطور الموقف الخاص بفيروس كورونا، ونتابع الموقف مع وزارة الصحة ويتم اتخاذ القرار في صالح الرياضة المصرية".

وأشار :"اللجنة الطبية تختص بدراسة العرض الطبي والصحي وتعرض رأيها على اللجنة الخماسية للاتحاد المصري وهي المعنية باتخاذ القرار ففي حالة حدوث أي مشكلة أو خطورة نطالب بتأجيل السفر أو عدم خوض اللاعبين".

وزاد :"نتابع الموقف بصورة متواصلة وعلى أساس الوضع الصحي في أي دولة نتخذ القرارات".

وأوضح :"لا يوجد تواصل مع الأندية التي تشارك في البطولات الإفريقية، سيتم خلال الفترة المقبلة المتابعة معهم فالهدف هو عدم انتشار الفيرس".

وأوضح :"الفيرس يصيب أي حد ولكن تأثيره على كبار السن أو الأمراض المزمنة يكون أكبر، لذلك أنا عندي اطمئنان تجاه اللاعبين لأنهم يمارسون التدريبات".

وأردف :"ندوة توعية الأندية ستكون يوم السبت في اتحاد الكرة ستكون مع الأجهزة الطبية للمنتخبات وأعضاء اللجة الخماسية من أجل اتخاذ الإجراءات الوقائية ومنع انتشار الفيرس".

وزاد :"علينا البعد عن الأماكن المزدحمة والتغذية الصحية السليمة وتغذية الأطفال جيدا، ومن عنده أمراض مزمنة يفضل البعد عن التجمعات، ولا بد من اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الفيروسات".

وعن اللعب بدون جمهور في مباراتي الأهلي والزمالك بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا قال :"علينا الانتظار لأنه يوجد وقت زمني يتخطى الشهر قبل المباراتين".