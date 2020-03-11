Advertisements
Advertisements
Advertisements

اللجنة الطبية باتحاد الكرة: نتابع تطورات كورونا بشكل مستمر

الأربعاء 11/مارس/2020 - 12:12 ص
Advertisements
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
علي نبوي
Advertisements

 

قال الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم،ى بأن اتحاد الكرة يتابع التطورات الخاصة بفيروس كورونا بشكل مستمر، ويعمل على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.

 

وأضاف  في تصريحات تلفزيونية:"ننظر إلى الموقف بصورة موضوعية فنحن نتبع تعليمات منظمة الصحة العالمية، ونتابع تطور الحالة الخاصة بفيروس كورونا".

 

 

وتابع :"القرار الذي تم اتخاذه اليوم بخصوص منع الجماهير من دخول المباريات جاء من أجل تقليل العدوى بجانب اتخاذ الاحتياطات اللازمة تجاه فيروس كورونا".

 

وواصل :"أمامنا مباراة توجو نتابع مع السفير  تطور الموقف الخاص بفيروس كورونا، ونتابع الموقف مع وزارة الصحة ويتم اتخاذ القرار في صالح الرياضة المصرية".

 

وأشار :"اللجنة الطبية تختص بدراسة العرض الطبي والصحي وتعرض رأيها على اللجنة الخماسية للاتحاد المصري وهي المعنية باتخاذ القرار ففي حالة حدوث أي مشكلة أو خطورة نطالب بتأجيل السفر أو عدم خوض اللاعبين".

 

وزاد :"نتابع الموقف بصورة متواصلة وعلى أساس الوضع الصحي في أي دولة نتخذ القرارات".

 

وأوضح :"لا يوجد تواصل مع الأندية التي تشارك في البطولات الإفريقية، سيتم خلال الفترة المقبلة المتابعة معهم فالهدف هو عدم انتشار الفيرس".

 

وأوضح :"الفيرس يصيب أي حد ولكن تأثيره على كبار السن أو الأمراض المزمنة يكون أكبر، لذلك أنا عندي اطمئنان تجاه اللاعبين لأنهم يمارسون التدريبات".

 

وأردف :"ندوة توعية الأندية ستكون يوم السبت في اتحاد الكرة ستكون مع الأجهزة الطبية للمنتخبات وأعضاء اللجة الخماسية من أجل اتخاذ الإجراءات الوقائية ومنع انتشار الفيرس".

 

وزاد :"علينا البعد عن الأماكن المزدحمة والتغذية الصحية السليمة وتغذية الأطفال جيدا، ومن عنده أمراض مزمنة يفضل البعد عن التجمعات، ولا بد من اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الفيروسات".

 

وعن اللعب بدون جمهور في مباراتي الأهلي والزمالك بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا قال :"علينا الانتظار لأنه يوجد وقت زمني يتخطى الشهر قبل المباراتين".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

منتخب مصر مصر اون سبورت مباشرة اون سبورت المصري الزمالك اليوم الزمالك الدوري المصري الدورى المصرى الاهلى اليوم الاتحاد المصري لكرة القدم الاتحاد الدولي لكرة القدم الأهلي اخبار الزمالك اخبار الرياضة اخبار الاهلى اتحاد الكرة

أخبار تهمك

أجاي يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. "الصحة" تزف خبرا سارًا بشأن كورونا.. ومغادرة 48 أجنبيا للأقصر

منذ ساعة و 21 دقيقة

خاص.. مدير أعمال جوهرة يفجر مفاجأة حول خطوبتها لعمر كمال

منذ ساعتين و 43 دقيقة

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء: قرار صادم لجماهير البرسا.. خسائر فادحة بعد قرار دوري الأبطال.. ميسي يحصد جائزة جديدة

منذ ساعة و نصف

ميدو يستنكر قرار اتحاد الكرة تجاه مجابهة فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء: بيريز يفاوض صفقة مدوية.. صدمة تضرب الملكي قبل لقاء السيتي.. كواليس الانقلاب على زيدان

منذ ساعة و 14 دقيقة

بسبب كورونا.. الأهلي والزمالك في خطر

منذ حوالي 6 ساعات

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

الإصابة تحرم الأهلي من نجميه أمام سموحة

منذ حوالي 10 ساعات

أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء: صفقة تبادلية مع سموحة.. حقيقة وفاة مدرب الفريق.. صدمة بشأن مباراة الاتحاد والزمالك

منذ ساعتين

عاجل.. "الأرصاد" تُعلن خارطة المناطق التي ستضربها الأمطار والسيول الخميس المقبل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

منذ حوالي 17 ساعة

رياح بسرعة 65 كيلو تضرب مصر في هذا التوقيت.. والأرصاد تحذر من 3 ظواهر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. كورونا يهدد نجم منتخب مصر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مورينيو يوجه صدمة لجماهير توتنهام

منذ 40 دقيقة

عاجل.. تركيا تعلن أول إصابة بفيروس كورونا

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

البورصات الأسيوية تسجل أدني مستوي في 7 أسابيع بسبب "كورونا"

بعد اكتشاف أول إصابة بكورونا في مصر.. ننشر خطة الصحة بالجامعات للتصدى للفيروس

البحرين تسجل 3 حالات إصابات جديدة بفيروس كورونا

خطة شيطانية جديدة.. الإخوان تروج الشائعات عن كورونا في مصر

"الصحة" تعلن نتيجة تحاليل 1832 حالة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا

الصحة العالمية: من المرجح ظهور فيروس آخر بعد القضاء على كورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:15 م

عاجل.. "الصحة" تزف خبرا سارًا بشأن كورونا.. ومغادرة 48 أجنبيا للأقصر

عاجل.. تركيا تعلن أول إصابة بفيروس كورونا

12:13 ص

أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء: بيريز يفاوض صفقة مدوية.. صدمة تضرب الملكي قبل لقاء السيتي.. كواليس الانقلاب على زيدان

11:23 م

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

08:28 ص

أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء: صفقة تبادلية مع سموحة.. حقيقة وفاة مدرب الفريق.. صدمة بشأن مباراة الاتحاد والزمالك

10:37 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status