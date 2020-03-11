بعد التأهل لدور الـ8.. كشف حساب جاسبييرني مع أتالانتا

تأهل نادي أتالانتا بقيادة جيان بييرو جاسبيريني، في التأهل للدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد إقصاء فريق فالنسيا الإسباني.





حيث تأهل أتالانتا بعد الفوز على فالنسيا في دور الستة عشر من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا بنتيجة 8\4، مجموع لقائي الذهاب والعودة، حيث فاز الفريق الإيطالي في مباراة الذهاب على ملعب سان سيرو بأربعة أهداف مقابل هدف، بينما فاز في لقاء الإياب على ملعب المستايا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.





ويقدم أتالانتا بقيادة جيان بييرو جاسبيريني أداء جيد للغاية خلال هذا الموسم، سواء في بطولة الدوري الإيطالي أو على صعيد بطولة دوري أبطال أوروبا.





ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" ، كشف حساب جاسبيريني، المدير الفني لفريق أتالانتا، خلال هذا الموسم.





الدوري الإيطالي



خاض أتالانتا في بطولة الدوري الإيطالي 25 لقاء حتى الأن، حقق الفوز في 14 مباراة، وتعادل في 6 لقاءات، وتلقى الهزيمة في خمس مباريات.





سجل لاعبي أتالانتا 70 هدف خلال بطولة الدوري، كأقوى خط هجوم حتى الأن وبفارق كبير عن لاتسيو أقرب ملاحقيه، ومنيت شباكه 34 هدف.





ويحتل أتالانتا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 48 نقطة.





كأس إيطاليا



ودع أتالانتا بطولة كأس إيطاليا من دور الستة عشر، بعد الهزيمة من فريق فيورنتينا بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم في 15 يناير الماضي.





دوري أبطال أوروبا



وكان أتالانتا قد تأهل لدور الستة عشر بعد صعودة كثاني المجموعة الثالثة، برصيد 7 نقاط، في مجموعة ضمت كل من مانشستر سيتي الإنجليزي وشاختار ودينامو زغرب.