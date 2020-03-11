Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد التأهل لدور الـ8.. كشف حساب جاسبييرني مع أتالانتا

الأربعاء 11/مارس/2020 - 12:02 ص
Advertisements
جاسبييرني
جاسبييرني
محمد الدمتناوي
Advertisements
تأهل نادي أتالانتا بقيادة جيان بييرو جاسبيريني، في التأهل للدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد إقصاء فريق فالنسيا الإسباني.


حيث تأهل أتالانتا بعد الفوز على فالنسيا في دور الستة عشر من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا بنتيجة 8\4، مجموع لقائي الذهاب والعودة، حيث فاز الفريق الإيطالي في مباراة الذهاب على ملعب سان سيرو بأربعة أهداف مقابل هدف، بينما فاز في لقاء الإياب على ملعب المستايا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.


ويقدم أتالانتا بقيادة جيان بييرو جاسبيريني أداء جيد للغاية خلال هذا الموسم، سواء في بطولة الدوري الإيطالي أو على صعيد بطولة دوري أبطال أوروبا.


ويستعرض لكم "الفجر الرياضي"، كشف حساب جاسبيريني، المدير الفني لفريق أتالانتا، خلال هذا الموسم.


الدوري الإيطالي

خاض أتالانتا في بطولة الدوري الإيطالي 25 لقاء حتى الأن، حقق الفوز في 14 مباراة، وتعادل في 6 لقاءات، وتلقى الهزيمة في خمس مباريات.


سجل لاعبي أتالانتا 70 هدف خلال بطولة الدوري، كأقوى خط هجوم حتى الأن وبفارق كبير عن لاتسيو أقرب ملاحقيه، ومنيت شباكه 34 هدف.


ويحتل أتالانتا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 48 نقطة.


كأس إيطاليا

ودع أتالانتا بطولة كأس إيطاليا من دور الستة عشر، بعد الهزيمة من فريق فيورنتينا بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم في 15 يناير الماضي.


دوري أبطال أوروبا

وكان أتالانتا قد تأهل لدور الستة عشر بعد صعودة كثاني المجموعة الثالثة، برصيد 7 نقاط، في مجموعة ضمت كل من مانشستر سيتي الإنجليزي وشاختار ودينامو زغرب.


وبعد التأهل لدور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا، ينتظر أنالانتا قرعة الدور المقبل، والتي ستقام بعد انتهاء جميع مباريات دور الستة عشر
Advertisements

أخبار تهمك

أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء: بيريز يفاوض صفقة مدوية.. صدمة تضرب الملكي قبل لقاء السيتي.. كواليس الانقلاب على زيدان

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. "الصحة" تزف خبرا سارًا بشأن كورونا.. ومغادرة 48 أجنبيا للأقصر

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

منذ حوالي 17 ساعة

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء: قرار صادم لجماهير البرسا.. خسائر فادحة بعد قرار دوري الأبطال.. ميسي يحصد جائزة جديدة

منذ ساعة و 24 دقيقة

خاص.. مدير أعمال جوهرة يفجر مفاجأة حول خطوبتها لعمر كمال

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. مورينيو يوجه صدمة لجماهير توتنهام

منذ 35 دقيقة

الإصابة تحرم الأهلي من نجميه أمام سموحة

منذ حوالي 9 ساعات

ميدو يستنكر قرار اتحاد الكرة تجاه مجابهة فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

بسبب كورونا.. الأهلي والزمالك في خطر

منذ حوالي 6 ساعات

رياح بسرعة 65 كيلو تضرب مصر في هذا التوقيت.. والأرصاد تحذر من 3 ظواهر

منذ حوالي 5 ساعات

أجاي يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. تركيا تعلن أول إصابة بفيروس كورونا

منذ 19 دقيقة

عاجل.. كورونا يهدد نجم منتخب مصر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. "الأرصاد" تُعلن خارطة المناطق التي ستضربها الأمطار والسيول الخميس المقبل

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء: صفقة تبادلية مع سموحة.. حقيقة وفاة مدرب الفريق.. صدمة بشأن مباراة الاتحاد والزمالك

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:15 م

عاجل.. "الصحة" تزف خبرا سارًا بشأن كورونا.. ومغادرة 48 أجنبيا للأقصر

أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء: بيريز يفاوض صفقة مدوية.. صدمة تضرب الملكي قبل لقاء السيتي.. كواليس الانقلاب على زيدان

11:23 م

عاجل.. تركيا تعلن أول إصابة بفيروس كورونا

12:13 ص

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

08:28 ص

خاص.. مدير أعمال جوهرة يفجر مفاجأة حول خطوبتها لعمر كمال

09:54 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status