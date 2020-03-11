أستاذ طب نفسي: المرأة تعيش أكثر من الرجل بـ15 عامًا

قال الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، إن المرأة أقوى بيولوجيا من الرجل، لأنها تعيش في معظم المجتمعات أكثر 10 أو 15 عامًا من الرجل، رغم أنها تعمل في الكثير من الأحيان أكثر من الرجل.





وتابع "عكاشة"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الثلاثاء، أن نسبة وفيات الأطفال الأقل من 3 سنوات ضعف البنات، وهذا بسبب أن البنات أكثر قوة على مقاومة الأمراض من الرجل.





ولفت أستاذ الطب النفسي إلى أن المرأة إذا ماتت يموت بعدها الزوج بـ3 سنوات، لأنه كان يعتمد عليها كليًا في حياته، مضيفًا أن المرأة تتعرض للقلق والاكتئاب ومعرضة للإصابة بـ"الزهايمر" ضعف الرجل، ورغم ذلك تصمد وتعيش أكثر، معقبًا: "الرجل ما يعرفش أزاي بيعتمد على الست، لحد ما تغيب أو تموت".