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محافظة الغربية تستعد لمواجهة طقس الخميس (صور)

الأربعاء 11/مارس/2020 - 06:20 ص
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جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
أيمن يحيي
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أصدر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، توجيهات مشددة لرؤساء المدن والأحياء بالاستعداد التام لموجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار المتوقعة غدًا الخميس، والالتزام بنشر سيارات شفط المياه في أماكن تجمعات المياه بالشوارع، ووضع خطط إزاحة للسيارات في حالة حدوث أي طارئ.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقد اليوم بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية بالأمر.

ووجه المحافظ رؤساء المدن والأحياء بإلغاء إجازات العاملين المعنيين بمواجهة موجة الطقس، وسرعة تطهير بلاعات الأمطار بالطرق والشوارع والأنفاق، بداية من اليوم.

وفى هذا الإطار؛ وجه نائب المحافظ بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة الأتربة من الشوارع، بداية من اليوم والغد لتسهيل أعمال إزالة مياه الأمطار.

كما وجه محافظ الغربية برفع درجات الاستعداد بقطاع الكهرباء، ونشر فرق إغاثة على مدار ٢٤ ساعة، لمواجهة أي طارئ وتأمين التيار الكهربائي بمحطات رفع طرد الصرف الصحي ،وإزالة كافة الوصلات الكهربائية الغير شرعية وإغلاق كافة الفتحات الموجودة بالأعمدة.

وعلى جانب آخر؛ وجه محافظ الغربية رؤساء المدن والأحياء باتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة انتشار الأمراض المعدية وتكثيف حملات النظافة، ورفع أي تراكمات من القمامة بالشوارع بصفة دورية، والعمل على تطهير المساجد والكنائس وكافة القطاعات الحكومية بصفة دورية والالتزام الكامل بالتهوية الكافية، مشددًا على المرور المستمر على كافة المدارس ومتابعة حالة النظافة بكل مدرسة بالإضافة إلى المرور على المستشفيات، وكافة الأماكن التي يتواجد بها تجمعات للمواطنين لمتابعة الالتزام بالنظافة العامة والشخصية وإجراءات الحفاظ على البيئة.

وفى نهاية الاجتماع؛ شدد محافظ الغربية على رؤساء المدن والأحياء بشن حملات مكبرة لتحصيل رسوم الإعلانات الموجودة بالشوارع، وإزالة المخالف منها، وكذا إزالة كافة الإشغالات من الشوارع لتسهيل الحركة المرورية.
محافظة الغربية تستعد لمواجهة طقس الخميس (صور)
محافظة الغربية تستعد لمواجهة طقس الخميس (صور)
محافظة الغربية تستعد لمواجهة طقس الخميس (صور)
محافظة الغربية تستعد لمواجهة طقس الخميس (صور)
محافظة الغربية تستعد لمواجهة طقس الخميس (صور)
محافظة الغربية تستعد لمواجهة طقس الخميس (صور)
محافظة الغربية تستعد لمواجهة طقس الخميس (صور)
محافظة الغربية تستعد لمواجهة طقس الخميس (صور)
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الكلمات المفتاحية

محافظة الغربية الطقس أخبار المحافظات

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