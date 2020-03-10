tajnid  بوابة التجنيد الموحد رابط تقديم وزارة الدفاع تسجيل الدخول القوات البرية الملكية السعودية 

أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن الشروط الواجب توافرها للمتقدمين لشغل الوظائف العسكرية السابق ذكرها فهناك شروط عامة سواء للمتقدمين من الرجال أو النساء وتشمل هذه الشروط التالي:





أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ





يستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.





أن يكون المتقدم لشغل الوظائف العسكرية حسن السير والسلوك.





ألا يكون المتقدم مدانًا في جريمة مخلة بالشرف.









الشروط الواجب توافرها لوظائف وزارة الدفاع للرجال





لا يقل عمره عن 17 عامًا ولا يزيد على 40 عامًا.





لا يقل طوله عن 160 سم.









يجب أن تتوافر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية





أن يكون المتقدم حاصلًا على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة.





ألا يكون المتقدم متزوجًا من غير سعودية.





ألا يكون المتقدم قد فُصِل من القطاعات العسكرية.





ولم يسبق للمتقدم الالتحاق بالخدمة العسكرية.





اجتياز المقابلة الشخصية.





اجتياز اختبار اللياقة البدنية.





اجتياز اختبار التخصص، وفقًا لشروط وزارة الدفاع.





يجب على المتقدم ألا يكون موظفًا في أي جهة حكومية.





أن يكون لائقًا طبيًا للخدمة العسكرية و يجتاز جميع إجراءات واختبارات القبول وفقًا للشروط المحددة.









شروط وظائف وزارة الدفاع للنساء





يجب أن تكون سعودية الأصل والمنشأ.





يستثنى من شرط المنشأ من نشأت مع والدها أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.





لا يقل عمر المتقدمة عن 21 عامًا ولا تزيد على 40 عامًا.





لا يقل طول المتقدمة عن 155 سم.





لا تكون موظفة في أي جهة حكومية.





تكون لائقة طبيًا للخدمة العسكرية.





يجب ألا يقل المؤهل العلمي للمتقدمة عن الثانوية العامة أو ما يعادلها.





أن تحمل بطاقة هوية وطنية مستقلة.





اجتياز المقابلة الشخصية.





أن لا تكون متزوجة من غير سعودي.





أن تتوفر في المتقدمة ذات التخصص الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.









وتجدر الإشارة إلى ما أعلنته وزارة الدفاع على ضرورة التأكد من تعبئة البيانات الخاصة بالمتقدمين بدقة وبشكل صحيح، وفي حال أي خطأ سيتم إلغاء الطلب المتقدم، ويمكن للراغبين في التقدم لشغل تلك الوظائف المُعلنة التسجيل بموقع الإدارة العامة للقبول والتجنيد.



