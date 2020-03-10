رابط حساب المواطن 2020 للاستعلام عن دفعة مارس.. اعرف شرط استحقاق الدعم

يبحث الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية عن رابط موقع حساب المواطن، بعد أن بدأ البرنامج صباح اليوم الثلاثاء الموافق 10/3/2020، بإيداع الدعم للمستفيدين التي تم أكمال طلبهم، وذلك لشهر مارس من العام الجاري وكان قد خصص البرنامج 2.6 مليار ريال سعودي، للمستفيدين منه، في شهر فبراير الماضي، ووصل عددهم 12.6 مليون مستفيد.

شرط استحقاق دعم حساب المواطن 2020



- يجب أن يقوم المتقدم سعودي الجنسية، باستثناءات الابن والابنة والزوج والزوجة غير السعودية، وحاملي بطاقة التنقلات.



- تكون أقامة المستفيد داخل المملكة العربية السعودية ولا يقيم بالخارج.



- أن تتطابق بيانات المواطنين التي يرسلوها مع الجهات الرسمية.



- الأ يكون المستفاد من حساب المواطن في إحدى دور الإيواء الحكومية أو السجون.



يمكنك الآن الوصول لموقع حساب المواطن 2020 من خلال الرابط التالي - الأ يكون المستفاد من حساب المواطن في إحدى دور الإيواء الحكومية أو السجون.يمكنك الآن الوصول لموقع حساب المواطن 2020 من خلال الرابط التالي اضغط هنا

ووصل إجمالي ما دفعة برنامج حساب المواطن منذ أنطلاقه أكثر من 66 مليار ريال، منها 441 مليون ريال تعويضات بأثر رجعي عن دفعات سابقة، و12 مليون ريال تعويضات عن الدفعات السابقة.