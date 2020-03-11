إعلامي يسخر من نقل أجهزة الـ"VAR": "إحنا بننقل قفص خضار؟"

عقب الإعلامي تامر أمين، على وضع كرة القدم في مصر، ساخرا: "الكرة عندنا فيها من الكورونا كتيرة.. وحالتها صعبة، إحنا بنكافح الكرة والكورونا".





وأشار "أمين"، خلال برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الثلاثاء، إلى أن قرار وزارة الشباب والرياضة اليوم بشأن إقامة مباريات الدوري المصري بدون جمهور كان صادما له، معقبا: "هو إيه الجديد.. مهو كان من غير جمهور من الأول".





وانتقد الإعلامي تامر أمين، طريقة نقل اتحاد كرة القدم جهاز تقنية الفيديو "VAR" إلى الإستاد على سيارة نقل، قائلا: "إيه يا اتحاد الكرة ده، لو بتنقل جهاز ابن اختك هتنقله بشكل مختلف، لو بتجهز البت محاسن هتنقله أحسن، هو إحنا بننقل أقفاص خضار.. كده جهاز العروسين وصل".