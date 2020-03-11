Advertisements
Advertisements
Advertisements

إعلامي يسخر من نقل أجهزة الـ"VAR": "إحنا بننقل قفص خضار؟"

الأربعاء 11/مارس/2020 - 02:27 ص
Advertisements
جانب من البرنامج
جانب من البرنامج
هدى عبدالرازق
Advertisements
عقب الإعلامي تامر أمين، على وضع كرة القدم في مصر، ساخرا: "الكرة عندنا فيها من الكورونا كتيرة.. وحالتها صعبة، إحنا بنكافح الكرة والكورونا".

وأشار "أمين"، خلال برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الثلاثاء، إلى أن قرار وزارة الشباب والرياضة اليوم بشأن إقامة مباريات الدوري المصري بدون جمهور كان صادما له، معقبا: "هو إيه الجديد.. مهو كان من غير جمهور من الأول".

وانتقد الإعلامي تامر أمين، طريقة نقل اتحاد كرة القدم جهاز تقنية الفيديو "VAR" إلى الإستاد على سيارة نقل، قائلا: "إيه يا اتحاد الكرة ده، لو بتنقل جهاز ابن اختك هتنقله بشكل مختلف، لو بتجهز البت محاسن هتنقله أحسن، هو إحنا بننقل أقفاص خضار.. كده جهاز العروسين وصل".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

تقنية الفار تامر أمين أخبار

أخبار تهمك

عاجل.. تركيا تعلن أول إصابة بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. كورونا يهدد نجم منتخب مصر

منذ حوالي 11 ساعة

رياح بسرعة 65 كيلو تضرب مصر في هذا التوقيت.. والأرصاد تحذر من 3 ظواهر

منذ حوالي 8 ساعات

ميدو يستنكر قرار اتحاد الكرة تجاه مجابهة فيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

خاص.. مدير أعمال جوهرة يفجر مفاجأة حول خطوبتها لعمر كمال

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء: بيريز يفاوض صفقة مدوية.. صدمة تضرب الملكي قبل لقاء السيتي.. كواليس الانقلاب على زيدان

منذ حوالي 4 ساعات

أجاي يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي

منذ يوم

عاجل.. "الأرصاد" تُعلن خارطة المناطق التي ستضربها الأمطار والسيول الخميس المقبل

منذ حوالي 6 ساعات

بسبب كورونا.. الأهلي والزمالك في خطر

منذ حوالي 9 ساعات

قادمًا من نيويورك.. "الصحة السعودية" تعلن إصابة مواطن مصري بـ"كورونا"

منذ أقل من ساعتين

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء: قرار صادم لجماهير البرسا.. خسائر فادحة بعد قرار دوري الأبطال.. ميسي يحصد جائزة جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الصحة" تزف خبرا سارًا بشأن كورونا.. ومغادرة 48 أجنبيا للأقصر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

منذ حوالي 20 ساعة

الإصابة تحرم الأهلي من نجميه أمام سموحة

منذ حوالي 12 ساعة

أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء: صفقة تبادلية مع سموحة.. حقيقة وفاة مدرب الفريق.. صدمة بشأن مباراة الاتحاد والزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

الأهلي يطلب من اتحاد الكرة توضيح سبب عدم تطبيق تقنية «VAR»

في ذكرى استرداد طابا.. تامر أمين: "روقنا إسرائيل حربًا وسلمًا"

رئيس "الأرصاد" يفجر مفاجأة مدوية: هذا ما حدث قبل مباراة القمة مع اتحاد الكرة

بسبب تحفيله على الأهلي.. تامر أمين معاتبًا عمرو أديب: "ماينفعش نتريق على الكيان الكبير"

تامر أمين عن تنظيم بطولة الأمم الإفريقية: أبهرنا أنفسنا.. "ومش بعرضها خالص"

تامر حسني خفت من المصريين بسبب أغنية جيل جديد (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:15 م

عاجل.. "الصحة" تزف خبرا سارًا بشأن كورونا.. ومغادرة 48 أجنبيا للأقصر

أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء: صفقة تبادلية مع سموحة.. حقيقة وفاة مدرب الفريق.. صدمة بشأن مباراة الاتحاد والزمالك

10:37 م

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

08:28 ص

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

07:17 ص

أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء: بيريز يفاوض صفقة مدوية.. صدمة تضرب الملكي قبل لقاء السيتي.. كواليس الانقلاب على زيدان

11:23 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status