الأرصاد عن طقس الأيام المقبلة: "ربنا يسلمها"





قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك تقلبات جوية تبدأ من يوم الخميس وتستمر حتى يوم الجمعة، وتهدأ في يوم السبت.وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أنه سيكون هناك أمطار غزيرة على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحري، وتصل إلى القاهرة، وتصل إلى حد السيول على سلاسل جبال البحر الأحمر، وسيناء، وشمال الصعيد، معلقًا: "ربنا يسلمها، وتستوعب الشبكات كمية الأمطار إللي هتنزل".وأوضح أنه لا يوجد هناك فرص لتكون الشبورة، وأن نشاط الرياح سيكون شديدًا، وسيصل إلى حد العاصفة خاصة على المناطق المكشوفة.