شيفروليه تعيد إحياء "اكسبريس" بنسخة 2021

أعلنت شركة شيفروليه عن إطلاق نسخة سيارتها الجديدة " اكسبريس 2021 " بمحرك جديد.





كشفت شركة شيفروليه الأمريكية عن الموديل 2021 من سيارة "اكسبريس" بمحرك جديد هو V8 بسعة 6.6 لتر ينتج قوة تبلغ 401 حصان وعزم يصل إلى 628 نيوتن-متر. هذا هو نفس المحرك المستخدم في سيلفرادو 2500 HD و 3500 HD.





يأتي الكشف عن المحرك الجديد بعد أن ارتفعت مبيعات اكسبريس العام الماضي بنسبة 12% في السوق الأمريكي وهو الأمر الإيجابي لهذه السيارة الشهيرة، والتي تستخدم لنقل الركاب ونقل المواد حيث تتوفر بفئات مختلفة.