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البورصة الأمريكية تواصل التعافي بنهاية التعاملات اليوم

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 10:25 م
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البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية
وكالات
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واصلت البورصة الأمريكية التعافي بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، بعد أن مرت بجلسة دامية لتسجل أسوأ أداء يومي منذ حرب الخليج 1991.

وقاد التعافي قطاعي التكنولوجيا والمالية بصعودهم بنحو 6 بالمائة كما صعد قطاع الطاقة بنسبة 4 بالمائة.


وذكر تقرير لشبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية أن ترامب طالب بخفض الضرائب على الرواتب إلى صفر خلال العام الجاري.

وارتفعت عوائد السندات الحكومية الأمريكية بعد أن شهدت أدنى مستوى في تاريخها بالأمس.

وصعد مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 4.9 بالمائة مسجلاً 25018.6 نقطة.

وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنحو 4.9 بالمائة ليسجل 2882.2 نقطة.

وقفز مؤشر "ناسداك" بنحو 5 % ليسجل 8344.2 نقطة.

وصعد المؤشر الرئيسي للدولار بنحو 1.6 بالمائة ليسجل مستوى 96.442.
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