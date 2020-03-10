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وزارة المالية تكشف حقيقة تأثر مصر اقتصاديا بسبب كورونا

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 10:08 م
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بوابة الفجر
كساب أحمد
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قالت الدكتور سارة عيد، رئيس وحد الشفافية بوزارة المالية، إن الوزارة خصصت العديد من السيناريوهات لما قد يحدث بسبب فيروس كورونا ولكن من الصعب التكهن بما قد يحدث، وهذا الفيروس قد يؤثر على نسبة نمو الاقتصاد المصري التي كانت من المتوقع أن توصل لـ6.4%.

وتابعت "عيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"،ا لمذاع على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، أن معدل الدين كانت من المتوقع أن ينخفض لـ80% العام الحالي، مقارنة بـ48 % في العام الماضي، والعام قبل الماضي بــ90% من الموازنة.

ولفتت إلى أن معدل العجز في الموازنة كانت من المتوقع أن ينخفض لـ6.2 العام، مقارنة بأكثر من 7% العام الماضي،، معقبة: "محدش يقدر يقول في الدنيا إن مصر مش هتتأثر، لكن التكهن بمدى هذا التأثير صعب الآن".

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الكلمات المفتاحية

وزارة المالية كورونا الدين

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