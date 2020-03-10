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خاص.. مدير أعمال جوهرة يفجر مفاجأة حول خطوبتها لعمرو كمال

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 09:54 م
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جوهرة
جوهرة
لمياء علي
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تداولت بعض المواقع الإلكترونية أخبارًا تفيد بأن المطرب عمر كمال احتفل بخطوبته على الراقصة جوهرة منذ عدة أيام.

ولذلك، تواصل الفجر الفني مع باسم عبدالمنعم مدير أعمال الراقصة جوهرة والذي أوضح لنا في تصريح خاص أن هذه الأخبار عارية تمامًا من الصحة وما هي إلا شائعات مغرضة.

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