حريق هائل في مطعم شهير بطنطا

نشب منذ قليل، حريق هائل داخل مدخنة أحد المطاعم الشهيرة بمدينة طنطا التابعة لمحافظة الغربية، وارتفعت النيران خارج المطعم.



تلقي اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربي إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ بحريق نشب في مطعم شهير بشارع الفاتح أمام موقف سوق الجملة بمدينة طنطا.



على الفور تم الدفع بـ4 سيارات إطفاء لمحاصرة النيران قبل امتدادها للعمارات المجاورات، وتجري عمليات الإطفاء الآن، وبينت التحريات الأولية، أن الحريق في مدخنه المطعم، ولم يسفر عنه إصابات، أو وفيات.



تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.