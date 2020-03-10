رئيس جامعة الفيوم يفتتح متحف تعليمي وقاعات ومعامل بكلية الآثار

افتتح الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم يرافقه الدكتور عاطف منصور عميد كلية الآثار اليوم الثلاثاء، مشروع دعم وتطوير الفاعلية التعليمية بكلية الآثار والممول من إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي وذلك بحضور الدكتور محمد كمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والأستاذ الدكتور إبراهيم صبحي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب بالكلية والإعلاميين.



حيث قام الدكتور أحمد جابر شديد بافتتاح المتحف التعليمي الذي يضم حوالي 150 قطعة أثرية تتضمن جميع الحقب الأثرية التي مرت على مصر مرورا بعصر الأسرات والدولة القديمة والدولة الوسطى والدولة الحديثة والدولة الفرعونية كما يضم المتحف أيضا عدد من القطع الأثرية التي تعود إلى العصر اليوناني الروماني والحقبة القبطية والعصر الاسلامي والحديث، ويهدف إنشاء المتحف التعليمي إلى تعريف طلاب كلية الآثار على أهم القطع الأثرية في الآثار الفرعونية والإسلامية واليونانية والقبطية وطرق العرض المتحفي الحديثة وطرق الحفاظ على القطع الأثرية.



كما افتتح قاعات تدريسية متعددة الوسائط ومزودة بوسائل سمعية وبصرية حديثة بالإضافة إلى افتتاح معمل لترميم وصيانة الآثار العضوية ومعمل لترميم وصيانة الآثار غير العضوية ووحدة التوثيق الإليكترونية للآثار، وأثنى أ.د أحمد شديد على فقرات فنية وفلكلورية ورسم لوحات فنية قام بها عدد من تلاميذ مدرسة التقوى الإبتدائية.



وعلى هامش تلك الافتتاحات شهد الدكتور أحمد جابر شديد افتتاح الدورة التدريبية الأولى لعلوم المومياوات وحفل لتكريم الدكتور غريب سنبل رئيس الإدارة المركزية لترميم الآثار وخلال كلمته أشاد أ.د أحمد جابر بالجهود المبذولة التي تقوم بها أسرة كلية الآثار وعلى رأسها الدكتور عاطف منصور معبرا عن سعادته البالغة بالافتتاحات التي شهدتها الكلية اليوم والتي تدل على النشاط والتميز، كما أكد على سعي إدارة الجامعة على رفع اسم جامعة الفيوم ووضعها في مصاف الجامعات المتقدمة وخير دليل على ذلك تقدم جامعة الفيوم من المركز رقم 1250 إلى المركز رقم 300 في أحد التصنيفات وتقدمها أيضا من المركز رقم 19 إلى المركز رقم 12 في تصنيف آخر وهذا ما يؤكد أن جامعة الفيوم تمتلك أعضاء هيئة تدريس وعاملين وطلاب قادرين على التحدي والمنافسة.



وفي الختام قام رئيس الجامعة بتكريم الدكتور غريب سنبل وإهدائه درع كلية الأثار وتكريم المشاركين في الدورة التدريبية الأولى لعلوم المومياوات.