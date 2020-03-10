مصايف الإسكندرية تشن حملة مكبرة لتسلم شاطئ النخيل



ويذكر أن محافظة الإسكندرية قد أغلقت شاطئ النخيل بسبب تكرار حوادث الغرق بسبب تواجد دوامات بحرية، وحظر نزول المصطافين مياه الشاطئ.







شنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية برئاسة اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة بقيادة أسامة على مدير المصايف واللجنة الدائمة للشواطئ ومديري الشواطئ وإشغال الطريق لحى العجمي، لاستلام شاطئ النخيل، وإعادة طرحه طبقًا لقانون المناقصات والمزايدات.وقال رئيس الإدارة إنه سيتم التنسيق خلال الفترة القادمة بين الإدارة المركزية للسياحة والمصايف والادارة العامة للشئون المالية بالمحافظة، لتنظيم عملية واجراءات طرح الشاطئ استعدادا لموسم صيف ٢٠٢٠.وأضاف أنه يأتي ذلك بعد استغاثات قاطني منطقة ٦ اكتوبر لمحافظ الاسكندرية بمخالفة جمعية ٦ أكتوبر المسئولة عن المدينة لبنود عقد التخصيص وكذلك انتشار الاشغالات غير القانونية علي الشاطئ وسوء معاملة رواده، فضلا عن وقوع العديد من حوادث الغرق بالمدينة خلال السنوات الماضية.