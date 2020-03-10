أجواء غير مستقرة.. الأرصاد توجه نصائح للمواطنين للتعامل مع طقس الخميس

قال الدكتور محمود شاهين، وكيل مركز التبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد حالة عنيفة من عدم الاستقرار نهاية الأسبوع اعتبارا من يوم الخميس، وستخف حدتها يوم السبت.



وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، إلى أن نشاط الرياح في هذه الفترة سيصل إلى حد العاصفة في المناطق المكشوفة والصحراوية، فضلا عن سقوط الأمطار الغزيرة على مناطق متفرقة من الجمهورية ومنها القاهرة.



وأضاف وكيل مركز التبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، أن درجة الحرارة ستنخفض يوم الجمعة بشكل ملحوظ، منوها بأن الهيئة متواصلة منذ 48 ساعة مع الأجهزة المعنية لتنسيق ولهذا تم تأجيل الدراسة يوم الخميس، معقبا: "اللي معندوش مشوار ضروري ميخرجش".

