Advertisements
Advertisements
Advertisements

أجواء غير مستقرة.. الأرصاد توجه نصائح للمواطنين للتعامل مع طقس الخميس

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 08:53 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور محمود شاهين، وكيل مركز التبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد حالة عنيفة من عدم الاستقرار نهاية الأسبوع اعتبارا من يوم الخميس، وستخف حدتها يوم السبت.

وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، إلى أن نشاط الرياح في هذه الفترة سيصل إلى حد العاصفة في المناطق المكشوفة والصحراوية، فضلا عن سقوط الأمطار الغزيرة على مناطق متفرقة من الجمهورية ومنها القاهرة.

وأضاف وكيل مركز التبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، أن درجة الحرارة ستنخفض يوم الجمعة بشكل ملحوظ، منوها بأن الهيئة متواصلة منذ 48 ساعة مع الأجهزة المعنية لتنسيق ولهذا تم تأجيل الدراسة يوم الخميس، معقبا: "اللي معندوش مشوار ضروري ميخرجش".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

العاصفة الأمطار الغزيرة الأرصاد الجوية

أخبار تهمك

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن موعد تعطيل الدراسة

منذ حوالي 6 ساعات

صراع مبكر بين القطبين على موهبة سموحة

منذ أقل من ساعتين

أول أزمة في الأهلي بعد تخطي عقبة صن دوانز

منذ ساعتين و 37 دقيقة

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. كورونا يهدد نجم منتخب مصر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. فايلر يستبعد 12 لاعبًا من قائمة الأهلي لمواجهة سموحة

منذ ساعتين و 15 دقيقة

مديرة "حميات العباسية" تفجر مفاجأة صادمة بشأن تحليل كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

الديوان الملكي: وفاة الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن فيصل بن فرحان

منذ ساعتين

أجاي يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

رغم تداعيات كورونا.. بشرى سارة للعمالة المصرية في الكويت

منذ حوالي 13 ساعة

تقارير صحفية تكشف أسرار جديدة في مرض مؤمن زكريا الغامض

منذ حوالي 5 ساعات

كورونا يهدد نجم منتخب مصر بالاستبعاد من معسكر الفراعنة

منذ 37 دقيقة

بسبب كورونا.. الأهلي والزمالك في خطر

منذ حوالي 3 ساعات

الإصابة تحرم الأهلي من نجميه أمام سموحة

منذ حوالي 6 ساعات

ميدو يستنكر قرار اتحاد الكرة تجاه مجابهة فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

الأرصاد: الشتاء لم يكشر عن أنيابه حتى الآن

"الأرصاد": طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على معظم الأنحاء

الأرصاد تكشف سبب الموجة الحارة التي تضرب البلاد بدءا من اليوم

"دونت ميكس".. الأرصاد تكشف عن ظاهرة خطيرة تتعرض لها البلاد بدءا من اليوم

الأرصاد تحذر: حالة من عدم الاستقرار تضرب البلاد غدا (فيديو)

الأرصاد: موجة من عدم استقرار حالة الطقس ابتداءً من الثلاثاء

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:28 ص

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

الإصابة تحرم الأهلي من نجميه أمام سموحة

03:03 م

بسبب كورونا.. الأهلي والزمالك في خطر

06:23 م

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

07:17 ص

ميدو يستنكر قرار اتحاد الكرة تجاه مجابهة فيروس كورونا

04:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status