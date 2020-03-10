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تصريح مثير للجدل من رانيا يوسف بشأن فيروس كورونا

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 08:41 م
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رانيا يوسف
رانيا يوسف
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علقت الفنانة رانيا يوسف على انتشار حالة الهلع بين الأشخاص بسبب فيروس كورونا، وذلك خلال تصريحات لبرنامج "ذا انسايدر"، الذي يذاع على قناة دبي الفضائية.

وأضافت الفنانة رانيا انها لا تعطي أهمية لفيروس كورونا الجديد، معلقة: "مش كورونا اللي هتوقفني أبدًا"، وتابعت حديثها عن فيروس كورونا ماذحه: " بناكل فسيخ وبصل إنتي بتهزري كورونا مين يا أم كورونا، دي لما كورونا تيجيلنا تعيى".

كما علقت الفنانة زينة، على الفيروس قائلة: "إحنا بناكل فسيخ وبصل إنتي بتهزري كورونا مين يا أم كورونا، دي لما كورونا تيجيلنا تعيى، من الأخر إحنا اللي هنجيب كورونا للكورونا".

أخر أعمال الفنانة رانيا يوسف

يعرض حاليًا للفنانة رانيا يوسف فيلم "صندوق الدنيا"، ويشاركها في بطولة الفيلم سمرة وخالد الصاوي، ويعد الفيلم الثاني لها التي تشارك فيه الفنان باسم سمرة بعد فيلمهما الأول "دماغ شيطان"، ولكنه لم يحقق نجاح بدور العرض حيث حيث لم يحقق سوى 80 ألف جنيه فقط في مدة شهر.
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