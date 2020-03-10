سلوك غريب من المصريين.. وتامر أمين: "الفلوس بقت خطر"





عرض الإعلامي تامر أمين، مقطع فيديو لمواطنين يتداولون زجاجة مياه فيما بينهم في أثناء انتظارهم أمام أحد المعامل المركزية؛ لإجراء تحليل فيروس كورونا.وعقب "أمين"، خلال برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الثلاثاء، ساخرًا: "الزجاجة المليونية.. لفت على أمة لا إله إلا الله"، مضيفا: "أقسم بالله، ربنا هو اللي سترنا، ولولا ستر ربنا كنا دلوقتي في حالة صعبة، نعمل إيه عشان تاخدوا بالكم".ونوه الإعلامي تامر أمين، بأن منظمة الصحة العالمية أوصت باستخدام الغرغرة بماء دافىء لتطهير اللوزتين من الفيروسات، محذرا من لمس الأشياء في الشارع ثم وضع اليدين على الوجه وخاصة المال، معقبا: "الفلوس بعد ما كانت أحلى حاجة في الدنيا بقت أخطر حاجة".