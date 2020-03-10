أسعار الذهب تنهي تعاملات اليوم على تراجع

قلصت أسعار الذهب من خسائرها بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، بعد ارتفاع الدولار وعوائد السندات والبورصة الأمريكية عقب إعلان دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة عن وضع تدابير مالية تحفيزية للسيطرة على الأثار الاقتصادية لفيروس كورونا "كوفيد 19" من ضمنها تخفيض الضرائب .





وهبط سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنحو 0.9 بالمائة ليسجل 1660.30 دولار للأوقية.





وتراجع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 1.3 بالمائة ليسجل مستوى 1659.07 دولار للأوقية.





وصعد المؤشر الرئيسي للدولار و بنحو 1.4 بالمائة ليصل لمستوى 96.21.