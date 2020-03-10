تامر أمين لمروجي الشائعات: أنتم السبب في ارتفاع الدولار





قال الإعلامي تامر أمين، إن انتشار الشائعات على "السوشيال ميديا" عن مصر، يتسبب في خسائر فادحة، مخاطبا مروجي الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي عن انتشار الكورونا في مصر: "تصدقوا أن أنتم السبب في ارتفاع الدولار".وأشار "أمين"، خلال برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الثلاثاء، إلى أن أي بلد بها فوضى معلوماتية وشائعات، فأن وضعها الاقتصادي والسياحي يتأثر بشكل كبير، مضيفا: "مش عايزين نكون سبب في هز ثقة السياح في مصر".وأضاف الإعلامي تامر أمين، أن تناول فيروس كورونا على السوشيال ميديا، تحول إلى "كوميديا"، مشددا على ضبط السلوكيات لمنع انتشار فيروس كورونا.