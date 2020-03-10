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خبر سار.. مؤشر مبشر للسيطرة على فيروس كورونا

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 07:29 م
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أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك مؤشر مبشر من الصين اليوم، حيث انحصرت حالات الإصابة بكورونا لتسجل 19 حالة فقط، وهو أقل عدد يتم تسجيله منذ تفشي المرض بووهان الصينية في 21 يناير الماضي، والرئيس الصيني أعلن أنه تم السيطرة على تفشي كورونا المستجد في بؤرة انتشاره في وهان.

وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية  "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن اليوم هو يوم مفصلي فيما يتعلق بفيروس كورونا، يشير إلى بداية السيطرة على هذا الفيروس في مركزه.

وتوقع، أن ينحصر الفيروس أكثر مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة، مناشدًا بالتدقيق في النظافة وعدم الانسياق خلف الشائعات.

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