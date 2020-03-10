أحمد سعد مع حسن شاكوش في أغنية جديدة.. تعرف على التفاصيل

يستعد الفنان أحمد سعد بالتعاون مع حسن شاكوش لطرح اغنية جديدة قريبا،ومن الواضح أنهم بدأو بالفعل في تسجيلها،حيث شارك الفنان أحمد سعد صورة له من استوديو تسجيل مع الفنان حسن شاكوش من خلال حسابه الخاص على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتب "سعد" تعليقا على هذه الصورة قائلا: "قريبا" وهذا يوضح إشتراكهم في عمل جديد،وبعض من الجمهور تفاعل مع الصورة التي نشرها بشكل إيجابي قائلا أحدهم "أحلى دويتو ده ولا إي"، وقال آخر "كسرو الدنيا".



ولكن معظم التعليقات تدل على عدم رضا الجمهور عن أحمد سعد قائلين "والله عيب لما تنزل للمستوى ده والله عيب"،"جاري إلغاء متابعة أحمد ساعة والله انت حرام فيك صوتك".



يذكر أن آخر أعمال أحمد سعد أغنية " يا مدلع" من كلمات أيمن الطويل وتوزيع أشرف البرنس وألحان محمد حمدي.