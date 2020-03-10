ريم البارودي تشارك دلال عبدالعزيز وزينة في "جمع سالم"





وتعتبر "البارودي"، أحدث المنضمين إلى قائمة أبطال العمل حيث بدأت تصوير مشاهدها منذ أيام، وتجسد فيه شخصية مختلفة عما قدمته من قبل، حيث تقدم دور مصممة مجوهرات.





تستعد ريم البارودي خلال الأيام القادمة لعرض أولى حلقات برنامجها الجديد المقرر عرضه علي شاشة قناة النهار، والذي طرحت البرومو الخاص به مؤخراً عبر صفحتها الشخصية على إنسجرام .



"جمع سالم" بطولة زينة، دلال عبدالعزيز، ريم البارودي، محمد شاهين، بسنت شوقي، عبدالرحمن أبوزهرة، ميدو عادل، سلوى خطاب، سامح الصريطي، أحمد سلطان، ملك قورة، محمد علاء، هاني سيف، ولم يتم الاستقرار حتى الآن على باقي فريق عمل المسلسل.

انضمت الفنانة ريم البارودي، لفريق عمل مسلسل "جمع سالم" بطولة كل من دلال عبدالعزيز، زينة، سلوى خطاب، ومن المقرر عرضه في سباق رمضان 2020.