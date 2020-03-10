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محمد بن زايد يجري اتصالا هاتفيا مع رئيس وزراء السودان

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 06:59 م
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بوابة الفجر
أحمد ثابت
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أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالا هاتفيًا بمعالي الدكتور عبدالله حمدوك رئيس وزراء جمهورية السودان الشقيقة اطمأن خلاله على صحة معاليه وسلامته بعد محاولة الاغتيال الآثمة التي تعرض لها.

وأكد سموه - خلال الاتصال - رفض دولة الإمارات أي مساس بأمن السودان واستقراره ووقوفها إلى جانبه خلال المرحلة المهمة والتاريخية التي يمر بها ودعم الإمارات طموحات الشعب السوداني الشقيق إلى التنمية والتقدم والسلام.

من جانبه شكر معالي الدكتور عبدالله حمدوك ..صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وثمن مواقف دولة الإمارات الداعمة للسودان وشعبه ..مؤكدا عمق العلاقات الإماراتية - السودانية والوشائج الأخوية التي تربط بين البلدين و شعبيهما الشقيقين.

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الكلمات المفتاحية

مكالمة هاتفية محمد بن زايد فاشلة عملية اغتيال

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