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أسعار الدولار تواصل التعافي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 06:55 م
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أسعار الدولار
أسعار الدولار
وكالات
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واصلت أسعار الدولار التعافي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، أمام سلة العملات الرئيسية، بدعم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخاذ إجراءات لدعم الاقتصاد المتضرر من تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19"، من ضمنها تخفيض الضرائب.

وقال وزير الخزانة الأمريكي "ستيف منوشين" إن البيت الأبيض سيجتمع مع مديري البنوك هذا الأسبوع في إشارة إلى أن الحكومة الأمريكية تستعد لتنفيذ المزيد من الإجراءات لتخفيف الضربة الناتجة عن الفيروس.

وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي في ولاية نيويورك قرر بالأمس ضخ سيولة عن طريق عملية "الريبو" لمدة أسبوعين للحفاظ على النطاق المستهدف في السوق المالي ودعم اقتصاد البلاد المتأثر بالفيروس.


وشهدت العملة الأمريكية بالأمس هبوطاً حاداً مسجلة أدنى مستوى منذ 2018؛ بسبب ذعر المستثمرين بعد انهيار أسعار النفط الخام على خلفية فشل اتفاق أوبك وحلفائها وبدء حرب الأسعار بين السعودية وروسيا.

وارتفع سعر الدولار مقابل العملة الأوروبية الموحدة اليورو بنسبة 1.1 بالمائة إلى مستوى 1.1322 دولار.

وقفزت أسعار الدولار أمام العملة اليابانية بنحو 1.7 بالمائة مسجلاً 104.07 ين، وزاد كذلك أمام الجنيه الإسترليني بنحو 1.4 بالمائة ليصل إلى 1.2936 دولار.

وارتفع سعر الدولار مقابل الفرنك السويسري بنسبة 1.1 بالمائة لتسجل 0.9355 فرنك.

وصعد المؤشر الرئيسي للدولار بنسبة 1.2 بالمائة مسجلاً 96.033.
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الكلمات المفتاحية

كوفيد 19 فيروس كورونا سعر دولار تخفيض الضرائب أسعار الدولار

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