محافظ قنا يقرر تعطيل الدراسة الخميس المقبل لسوء الطقس

وذلك نظرا لسوء الأحوال الجوية وحفاظا على سلامة ابناءنا الطلاب، بناءً علي توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.



وأكد المحافظ علي تفعيل غرفة العمليات المركزية بالمحافظة على مدار 24 ساعة لمتابعة حالة الطقس بالتنسيق مع كافة غرف العمليات بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية، مضيفا أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الاجهزة المعنية؛ لمواجهة سوء الأحوال الجوية.



قرر اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، تعطيل الدراسة بمدارس المحافظة وبالجامعة، بعد غد الخميس،