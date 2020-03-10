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محافظ قنا يقرر تعطيل الدراسة الخميس المقبل لسوء الطقس

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 06:50 م
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أرشيفية
أرشيفية
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قرر اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، تعطيل الدراسة بمدارس المحافظة وبالجامعة، بعد غد الخميس، وذلك نظرا لسوء الأحوال الجوية وحفاظا على سلامة ابناءنا الطلاب، بناءً علي توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأكد المحافظ علي تفعيل غرفة العمليات المركزية بالمحافظة على مدار 24 ساعة لمتابعة حالة الطقس بالتنسيق مع كافة غرف العمليات بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية، مضيفا أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الاجهزة المعنية؛ لمواجهة سوء الأحوال الجوية.
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الكلمات المفتاحية

محافظ قنا سوء الطقس حالة الطقس تعطيل الدراسة

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