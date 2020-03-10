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رانيا يوسف عن صندوق الدنيا: "فنياته أعلى من أن يكون تجاريًا"

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 06:47 م
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رانيا يوسف
رانيا يوسف
أماني سلام
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أعربت الفنانة رانيا يوسف، عن سعادتها بإعجاب الفنانين وكل من حضر مهرجان الأقصر السينمائي بفيلمها "صندوق الدنيا".

وقالت الفنانة رانيا يوسف، خلال لقائها في برنامج "Et بالعربي" إن فيلم "صندوق الدنيا" هو عمل فني تجاري موضحًا بإن فنيات الفيلم أعلى بكثير من أن يكون تجاري، وأن قصة الفيلم جديدة ومختلفة".

يتناول الفيلم الإطار الدرامي وفي منطقة وسط البلد مجموعة من القصص الإنسانية المؤثرة.
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