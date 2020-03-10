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صابر الرباعي يهاجم نانسي عجرم بعد قتل سارق فيلاتها

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 06:43 م
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صابر الرباعي ونانسي عجرم
صابر الرباعي ونانسي عجرم
روان هيثم محمد
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تعرضت الفنانة نانسي عجرم لبعضا من الإنتقادات والهجوم عليها هي وزوجها "فادي الهاشم" من قبل الفنان "صابر الرباعي".

وقد هاجم الفنان صابر الرباعي "نانسي" خلال لقائه في برنامج "فكرة سامي الفهري" مع الإعلامي "هادي زعيم" المذاع على قناة "الحوار التونسية" قائلا: إذا كنت فى نفس موقف نانسى عجرم وزوجها فادى الهاشم كنت سأدافع عن نفسى ولكن ليس لحد القتل.

وفي سياق أخر اتهم زوج "نانسي" بقتل الشاب السوري "محمد موسى" وانتشرت الشائعات من قبل مواقع التواصل الإجتماعي انه قتل لمطالبته بمستحقاته لعمله في منزل "نانسي".

وادعى زوج "نانسي" أن الشاب دخل الى منزله بهدف السرقة فقام هو بإطلاق النار عليه بعد أن كان متوجها إلى غرفة بناته بدافع الدفاع عن النفس.
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