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التخطيط تكرم الدكتور صالح الشيخ لجهوده في الإصلاح الإداري

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 06:07 م
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تكريم الدكتور صالح الشيخ
تكريم الدكتور صالح الشيخ
محمد المسلمي
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كرمت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم بديوان عام وزارة التخطيط الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لجهوده الكبيرة في ملف الإصلاح الإداري. 

جاء ذلك خلال استقبال الوزيرة للدكتور صالح الشيخ والمهندس هاني محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري لمناقشة تسليم الجهاز ملفات الإصلاح الإداري، والتي كانت تضطلع الوزارة بمسئوليتها خلال الفترة الماضية.

وحول قائمة المشروعات التي تم مناقشة تسليمها للجهاز، فهي تقييم العاملين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية، وخطة بناء القدرات، وإنشاء بعض الوحدات المستحدثة، بالإضافة إلى مشروع رفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة والذي تنفذه شركة ماكينزي، والخطة التنفيذية للانتقال للعاصمة الإدارية. 


من الجدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، كان قد أصدر قرارا بتفويض رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في اختصاصات الوزير المعني بالخدمة المدنية أينما وردت في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، عدا الاختصاصات الواردة في المواد 12، و41، و57، و75 من القانون والمواد المتعلقة بها في لائحته التنفيذية.


كما نص قرار رئيس الوزراء على تفويض رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في اختصاصات الوزير المختص بالتنمية الإدارية، المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 368 لسنة 2006 بإنشاء المعهد القومي للإدارة، عدا الاختصاصات الواردة بالمادتين 5 و8 من القرار.

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