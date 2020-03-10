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عبدالوهاب عبدالرازق رئيسا لحزب مستقبل وطن

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 05:39 م
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المستشار عبدالوهاب عبدالرازق
المستشار عبدالوهاب عبدالرازق
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أعلن المكتب السياسي لحزب مستقبل وطن، اليوم الثلاثاء، تولي المستشار عبدالوهاب عبدالرازق حسن عبدالوهاب، منصب رئيس الحزب، خلفا للمهندس أشرف رشاد.

كما قرر المكتب السياسي، تكليف المهندس أشرف رشاد رئيس الحزب السابق، بمنصب النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام.
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الكلمات المفتاحية

عبدالوهاب عبدالرازق حزب مستقبل وطن أشرف رشاد

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