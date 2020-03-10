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تكريم هاني رمزي في الأكاديمية البحرية (صور)

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 05:35 م
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هاني رمزي
هاني رمزي
الفجر الفني
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كرمت إدارة الأكاديمية العربية للنقل البحري بالدقي، اليوم، النجم هاني رمزي، وأقيمت الندوة تحت رعاية الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية وإشراف ومحاورة الدكتور محمد رجب رئيس الأقسام التعليمة بفرع الأكاديمية بالدقي، والأستاذ الدكتور احمد حسب الله عميد الاكاديمي للفرع والأستاذة الدكتورة إيناس برسوم مستشار رئيس الأكاديمية لشئون الطلاب بالدقي والقرية الذكية.  

 

وتحدث رمزي عن بداياته الفنية والصعوبات التي واجهته خلال بداية مشواره الفني وحتي وصل إلي ما هو عليه الآن .

 

ووعد الفنان هاني رمزي، طلاب الأكاديمية بأن يستعين بالمواهب منهم لمشاركته في الأعمال الفنية القادمة.

 

وفي لافته طيبه من الأكاديمية والفنان هاني رمزي تم تكرم نجلة الشهيد شرطة أحمد محمد أبو النور "روميساء" وهي طالبة بالأكاديمية.

تكريم هاني رمزي في الأكاديمية البحرية (صور)
تكريم هاني رمزي في الأكاديمية البحرية (صور)
تكريم هاني رمزي في الأكاديمية البحرية (صور)
تكريم هاني رمزي في الأكاديمية البحرية (صور)
تكريم هاني رمزي في الأكاديمية البحرية (صور)
تكريم هاني رمزي في الأكاديمية البحرية (صور)
تكريم هاني رمزي في الأكاديمية البحرية (صور)
تكريم هاني رمزي في الأكاديمية البحرية (صور)
تكريم هاني رمزي في الأكاديمية البحرية (صور)
تكريم هاني رمزي في الأكاديمية البحرية (صور)
تكريم هاني رمزي في الأكاديمية البحرية (صور)
تكريم هاني رمزي في الأكاديمية البحرية (صور)
تكريم هاني رمزي في الأكاديمية البحرية (صور)
تكريم هاني رمزي في الأكاديمية البحرية (صور)
تكريم هاني رمزي في الأكاديمية البحرية (صور)
تكريم هاني رمزي في الأكاديمية البحرية (صور)
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