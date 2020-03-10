وزيرة الصحة: الخطة المصرية لمكافحة كورونا "قوية جدا" (فيديو)

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن مطار القاهرة، كان أحد المطارات التي اتخذت الإجراءات السليمة لمواجهة فيروس كورونا، ونستورد كواشف تكشف المرض في 30 دقيقة ستعمل بداية من غد.





وأشارت زايد خلال المؤتمر الثلاثي المنعقد بوزارة الإعلام لوزراء السياحة والصحة والإعلام حول تطورات فيروس كورونا، إلى أن خطة المكافحة تشمل الطواقم الطبية، موضحة أن رحلة الصين أفادتنا في هذه النقطة.



