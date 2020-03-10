الغرف السياحية: لا فنادق مغلقة في مصر بسبب كورونا

قال أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية، إنه لا صحة لما تردد عن إغلاق فنادق أو منشآت سياحية، بسبب فيروس كورونا المستجد.





وأضاف الوصيف، خلال المؤتمر الثلاثي المنعقد بوزارة الإعلام لوزراء السياحة والآثار، والصحة والإعلام للإعلان عن آخر تطورات فيرس كورونا، أنه منذ بدء أزمة كورونا وهناك تنسيق كامل في كيفية التعامل معها.





وأضاف الوصيف أن جميع التقارير القادمة من الغرف مطمئنة للغاية، ولدينا أرقام مستشفيات وأطباء على مدار 24 ساعة، ونرد بشكل فوري على الجميع.











