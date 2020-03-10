ياسمين عبدالعزيز تثير تساؤل الجماهير بهذا المقطع (فيديو)

نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، عبر حسابها الخاص على موقع الصور والفيدوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو من مسلسل "طريقي" للنجمة شيرين والنجم باسل خياط، وفي هذا المقطع يحاول البطل باسل خياط العودة مرة أخرى للبطلة شيرين، ولكنها ترفض وتقول له أنها تكرهه بشدة.

وتركت ياسمين عبد العزيز المقطع بدون تعليق، مما فتح التساؤل بين الجمهور عن ما تقصده من هذا الفيديو، وجاءت تخمينات البعض أن رجل الأعمال محمد حلاوة زوج الفنانة السابق يريد العودة إليها مرة أخرى بعد انفصالهما، فيما قال آخرون أنها تقصد بذلك أخوها وائل عبد العزيز، خاصة بعد أزمته الأخيرة معها.

فيما ذكر بعض المتابعون لها أن:"طليقك ده وحش أوي بصراحة، وأنت قمر ما شاء الله يابختك باحمد، بس اتقلي يابت خليكي جامدة"، وذكر تعليق آخر:"فات الأوان خلاص على الرجوع بيرجعوا لما بنكون كملنا بدونهم، وبدأنا من جديد بداية صح".

وتأتي أزمة ياسمين عبد العزيز الأخيرة، إثر إساءة أخيها وائل عبد العزيز لها مؤخرًا، والحديث عن علاقتها بالفنان أحمد العوضي، مما جعل ياسمين ترد بدورها بصورة تجمعها بالأخير وتقول له "بحبك يا أحمد"، ليرد عليها بدوره بصورة أخرى ويعترف لها بحبه أمام الجميع، واضطر وائل بغلق حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعد اتهامه من قبل المتابعين أنه شهر بأخته على الملأ.