محافظ الإسكندرية يعلن تعطيل الدراسة الخميس المقبل





أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة بعد غد الخميس، تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتعطيل الدراسة فى جميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية.وذلك وفقًا للتقرير الذى تلقاه من الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذى أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة شديدة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية خلال الفترة من الخميس الموافق ١٢ مارس الجارى وحتى السبت الموافق ١٤ من نفس الشهر.وقال المحافظ في بيان رسمي، إنه جاء هذا القرار فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها.