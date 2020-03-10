Advertisements
Advertisements
Advertisements

تراجع كبير في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 04:38 م
Advertisements
أسعار الذهب
أسعار الذهب
وكالات
Advertisements

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع البورصة الأمريكية والدولار بعد تصريحات دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة حول تخفيض الضرائب لتخفيف الضرر الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا "كوفيد-19".

وهبط سعر العقود الأجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنحو 1 بالمائة ليسجل 1658.2 دولار للأوقية.

وتراجع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 1.7 بالمائة ليسجل 1652.34 دولار للأوقية.

وصعد المؤشر الرئيسي للدولار بنحو 0.9 بالمائة ليصل لمستوى 95.777.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

سعر الذهب دونالد ترامب تخفيض الضرائب أسعار الذهب

أخبار تهمك

الإصابة تحرم الأهلي من نجميه أمام سموحة

منذ ساعتين

عاجل.. كورونا يهدد نجم منتخب مصر

منذ ساعة الا ربع

زيدان يستقر على أول صفقات ريال مدريد الصيفية

منذ حوالي 4 ساعات

الصراع يشتد بين ريال مدريد وسان جيرمان بسبب جوهرة توتنهام

منذ أقل من ساعة

بعد أزمة الكورونا.. قرار عاجل من الأوقاف بشأن صلاة الجمعة

منذ ساعة و 7 دقيقة

نائب الرئيس الأمريكي يزف بشرى بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

فايلر يرفض طلب رمضان صبحي

منذ حوالي 8 ساعات

رغم تداعيات كورونا.. بشرى سارة للعمالة المصرية في الكويت

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

منذ حوالي 10 ساعات

مديرة "حميات العباسية" تفجر مفاجأة صادمة بشأن تحليل كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

أجاي يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن موعد تعطيل الدراسة

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. مباراة الزمالك والاتحاد السكندري مهددة بالتأجيل

منذ حوالي 5 ساعات

ريال مدريد يصدر بيانا رسميا يكشف فيه حجم إصابة نجمي الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. فايلر يحدد موعد مغادرة الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب تواصل التراجع بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب تتحول للصعود بعد تصريحات "ترامب"

أسعار الذهب تتحول للارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الخميس

أسعار الذهب تنهي تعاملات اليوم على ارتفاع

تراجع جديد في أسعار الذهب بنهاية التعاملات اليوم الخميس

الذهب يتراجع بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:03 م

الإصابة تحرم الأهلي من نجميه أمام سموحة

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

08:28 ص

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن موعد تعطيل الدراسة

03:56 م

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

07:17 ص

بعد أزمة الكورونا.. قرار عاجل من الأوقاف بشأن صلاة الجمعة

03:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status