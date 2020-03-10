تراجع كبير في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء





تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع البورصة الأمريكية والدولار بعد تصريحات دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة حول تخفيض الضرائب لتخفيف الضرر الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا "كوفيد-19".





وهبط سعر العقود الأجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنحو 1 بالمائة ليسجل 1658.2 دولار للأوقية.





وتراجع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 1.7 بالمائة ليسجل 1652.34 دولار للأوقية.





وصعد المؤشر الرئيسي للدولار بنحو 0.9 بالمائة ليصل لمستوى 95.777.