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تراجع كبير في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء
الثلاثاء 10/مارس/2020 - 04:38 م
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وكالات
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تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع البورصة الأمريكية والدولار بعد تصريحات دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة حول تخفيض الضرائب لتخفيف الضرر الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا "كوفيد-19".
وهبط سعر العقود الأجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنحو 1 بالمائة ليسجل 1658.2 دولار للأوقية.
وتراجع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 1.7 بالمائة ليسجل 1652.34 دولار للأوقية.
وصعد المؤشر الرئيسي للدولار بنحو 0.9 بالمائة ليصل لمستوى 95.777.
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