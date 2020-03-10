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وزير الطاقة: كل منتج للنفط يحتاج للحفاظ على حصته السوقية

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 05:15 م
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وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان
وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان
الفجر السعودي
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صرح وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن كل منتج للنفط يحتاج للحفاظ على حصته السوقية وتعزيزها.

وفقًا لوكالة الانباء السعودية "واس"، أكد بن سلمان، أنه لا يرى ما يبرر عقد اجتماع لأوبك+ في الفترة من مايو – يونيو، فقط لنظهر الفشل في التعامل مع الأزمة الحالية.

وتأتي تصريحات وزير الطاقة بعد حديث للرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية، أمين الناصر، اليوم الثلاثاء، أكد فيه أن الشركة سترفع إمداداتها النفطية، التي تشمل النفط لعملاء داخل وخارج المملكة، إلى 12.3 مليون برميل يوميا في أبريل.

وأوضح الناصر، في بيان لرويترز، أن إمدادات الخام ستزيد 300 ألف برميل يوميا عن الطاقة الإنتاجية المستدامة القصوى للشركة البالغة 12 مليون برميل يوميا.

وتابع الناصر، أن الشركة اتفقت مع العملاء على تقديم تلك الكميات اعتبارا من أول أبريل.

وبعد تصريحات «أرامكو»، قلصت مكاسب النفط من 7% مطلع الجلسة إلى نحو 4%.

شركة النفط "أرامكو"
هي شركة سعودية وطنية تعمل في مجالات النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات والأعمال المتعلقة بها من تنقيب وإنتاج وتكرير وتوزيع وشحن وتسويق، وهي شركة عالمية متكاملة تم تأميمها عام 1988م، يقع مقرها الرئيسي في الظهران.

وتعد أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية حيث بلغت قيمتها السوقية 781 مليار في عام 2006م، و7 تريليون دولار في عام 2010 طبقًا لتقدير صحيفة فاينانشال تايمز.

فيما رجحت مجلة اكسبلوريشن قيمة أرامكو السوقية في عام 2015 بحوالي 10 تريليون دولار، وبلغ إجمالي أرباح أرامكو 111 مليار دولار خلال عام 2018م، أي ما يعادل أرباح شركة أبل وغوغل وإكسون موبيل مجتمعة بحسب وكالة بلومبيرج التي نشرت الأرباح خلال عام لأول مرة في تاريخ أرامكو استنادا على بيان موديز للتصنيف الائتماني.

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سهم اقتصاد أرامكو

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