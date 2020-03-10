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رسميا.. كلوب يعلن غياب أليسون بيكر عن ليفربول أمام أتلتيكو مدريد غدًأ
الثلاثاء 10/مارس/2020 - 04:28 م
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علي نبوي
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أعلن الألماني
يورجن كلوب المدير الفني لليفربول غياب البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى الريدز عن
مباراة فريقه غدا أمام أتلتيكو مدريد.
ويستضيف ليفربول
نظيره أتلتيكو مدريد في العاشرة من مساء غد الأربعاء على ملعب الأنفيلد في إياب دور
الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وخلال المؤتمر
الصحفي الخاص بمباراة الغد قال كلوب بأن أليسون ليس جاهزا لحماية مرمى ليفربول في مباراة
الغد.
المدرب الألماني
أضاف بان الحارس البرازيلي لن يكون متاحا أيضا في مباراة الدوري الإنجليزي المقبلة
أمام إيفرتون والمقرر لها الاثنين المقبل بسبب إصابته.
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