وزيرة الصحة تكشف الحصيلة الإجمالية للمصابين بكورونا حتى الآن

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه حتى هذه اللحظة هناك 59 إصابة بفيروس كورونا بينهم 8 حالات بشكل مباشر، و51 حالة جاءوا نتيجة خطة التقصي الاحترازية التي اتخذتها مصر دون ظهور أعراض الإصابة بكورونا.





وأوضحت "زايد"، خلال كلمتها على هامش مؤتمر صحفي والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن أول حالة تم اكتشافها لفيروس كورونا كانت بدون أعراض وإنما بالتقصي وهذا يعكس قوة الدولة المصرية ووزارة الصحة في اتخاذ الإجراءات الاحترازية.



