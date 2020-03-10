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وزيرة الصحة تكشف الحصيلة الإجمالية للمصابين بكورونا حتى الآن
الثلاثاء 10/مارس/2020 - 04:21 م
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رقية جمال
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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه حتى هذه اللحظة هناك 59 إصابة بفيروس كورونا بينهم 8 حالات بشكل مباشر، و51 حالة جاءوا نتيجة خطة التقصي الاحترازية التي اتخذتها مصر دون ظهور أعراض الإصابة بكورونا.
وأوضحت "زايد"، خلال كلمتها على هامش مؤتمر صحفي والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن أول حالة تم اكتشافها لفيروس كورونا كانت بدون أعراض وإنما بالتقصي وهذا يعكس قوة الدولة المصرية ووزارة الصحة في اتخاذ الإجراءات الاحترازية.
وتابعت وزيرة الصحة والسكان، أن الـ 45 حالة التي تم اكتشافها بالمركب النيلي بالأقصر بدون أعراض وهناك 25 منهم تم شفاءهم، منوهة بأنه تم توسعة دائرة التقصي وأخذ عينات عشوائية للمراكب النيلية والفنادق الثابتة بالأقصر وأسوان، وتم أخذ أكثر من 500 عينة منها وجميعها سلبية، للتأكيد على أننا نبحث عن الحالات في كل مكان، مشددة على ان مصر من أول 4 دول في المنطقة تحضر الكواشف الخاصة بتحليل كورونا المستجد، وهناك خطة لاستيراد الكواشف السريعة للفيروس، وأول دفعة منه ستصل غدًا.
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