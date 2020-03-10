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تعرف على سعر إغلاق سهم أرامكو اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 04:13 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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ارتفع مؤشر السوق السعودي اليوم الثلاثاء، بنحو 400 نقطة وبنسبة 6,2% عند 6708 نقاط، وسط تداولات بلغت نحو 5.4 مليار ريال، وذلك قبل الإغلاق بنحو ساعة.

وكانت أسعار النفط قد شهدت ارتفاعًا اليوم بعد الخسائر المسجلة خلال الأيام الماضية، وتشهد الجلسة ارتفاعًا لأغلب الأسهم المتداولة يتقدمها سهما “مصرف الراجحي” و”سابك”.

ويتداول سهم “أرامكو السعودية” عند 30.95 ريال (+9%) عقب إعادته للتداول.

شركة النفط "أرامكو"
هي شركة سعودية وطنية تعمل في مجالات النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات والأعمال المتعلقة بها من تنقيب وإنتاج وتكرير وتوزيع وشحن وتسويق، وهي شركة عالمية متكاملة تم تأميمها عام 1988م، يقع مقرها الرئيسي في الظهران.

وتعد أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية حيث بلغت قيمتها السوقية 781 مليار في عام 2006م، و7 تريليون دولار في عام 2010 طبقًا لتقدير صحيفة فاينانشال تايمز.

فيما رجحت مجلة اكسبلوريشن قيمة أرامكو السوقية في عام 2015 بحوالي 10 تريليون دولار، وبلغ إجمالي أرباح أرامكو 111 مليار دولار خلال عام 2018م، أي ما يعادل أرباح شركة أبل وغوغل وإكسون موبيل مجتمعة بحسب وكالة بلومبيرج التي نشرت الأرباح خلال عام لأول مرة في تاريخ أرامكو استنادا على بيان موديز للتصنيف الائتماني.

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