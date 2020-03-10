مؤشر سوق الأسهم السعودية يصعد 7.07% بختام جلسة منتصف الأسبوع





سوق الأسهم السعودية





أنهت سوق الأسهم السعودية ، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، وصعد مؤشر السوق بنسبة 7.07% رابحاً 446.52 نقطة ليغلق عند مستوى 6762.03 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.55% رابحاً 33.54 نقطة ليغلق عند مستوى 6178.07 نقطة، بعد هبوط حاد أمس ، وبلغ حجم التداول بسوق السعودية ، 345.5 مليون سهم بقيمة 7.8 مليار ريال، وارتفع 191 سهماً، فيما تراجع سهمين.

وارتفع 21 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الطاقة بنسبة 9.68%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 9.92%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 9.10%، تلاه قطاع إدارة تطوير العقارات بنسبة 8.36%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 8.30%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 8.06%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 8.05%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 7.86%، ثم السلع طويلة الأجل بنسبة 7.72%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 7.36%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 7.29%، ثم قطاع التأمين بنسبة 7.11%، ثم قطاع النقل بنسبة 6.81%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 6.60%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 6.58%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 6.54%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 5.81%.

وارتفع سهم "أسمنت نجران" بنسبة 10%، ثم سهم "الصناعات الكهربائية" بنسبة 10%، ثم سهم "مسك" بنسبة 10%، فيما جاء سهم "اللجين" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 2.66%، ثم سهم "جدوى ريت الحرمين" بنسبة 0.30%.