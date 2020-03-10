بسبب كورونا.. إلغاء فعاليات ومؤتمرات مكتبة الإسكندرية

أعلنت مكتبة الإسكندرية، عن إيقاف كافة الفعاليات والندوات والمؤتمرات والحفلات والمعارض وذلك بناء على قرارات رئيس مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا.

جاء ذلك في بيان لها نشرته على الصفحة الرسمية على فيس بوك، مشيرة إلى أن الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية قد قرر إيقاف كافة الفعاليات والندوات والمؤتمرات والحفلات والمعارض وعروض القبة السماوية طوال شهر مارس ولحين إشعار آخر في هذا الشأن.

سبق ذلك إعلان المكتبة مساء أمس عن إلغاء حفلتي الفنان عمر خيرت يومي 11 و12 مارس ٢٠٢٠، وذلك بعد قرار رئيس الوزراء بتعليق جميع الفاعليات والأنشطة الثقافية وضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.





وأضافت المكتبة، أنه سيتم استرجاع التذاكر ابتداءًا من الاربعاء الموافق ١١ مارس، من الساعة الثالثة عصرًا ولمدة شهر ونصف من تاريخ الإعلان، مطالبة الجمهور بالتوجه الى شباك تذاكر المكتبة لرد قيمة التذاكر المرتجعة.





ولفتت، إلى أنه فيما يخص التذاكر المشتراه الكترونيًا (online) سيتم استرجاع المبالغ تلقائيا خلال ١٠ أيام عمل على نفس أرقام الحساب التي تم الشراء من خلالها ابتداء من الأربعاء الموافق ١١ مارس٢٠٢٠.